دوري محمد بن سلمان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الهلال عند الساعة 8:10 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد الهلال 24 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم.

ونجح الزعيم في الفوز 11 مرة، مقابل 4 انتصارات للراقي، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مواجهات جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لحساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على “تويتر”.

دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج، وغاب عن تحقيق الانتصارات آخر 3 جولات، فيما تلقى الأهلي هزيمتين متتاليتين، الأمر الذي آثار غضب جماهيره.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم.

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