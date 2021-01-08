دوري محمد بن سلمان .. تحديد مصير أيمن يحيى حول المشاركة ضد العين

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة فريق العين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ12 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي إن اللاعب أيمن يحيى لن يشارك ضد العين بعد أن شعر بـ آلام في العضلات.

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر ركز على التدريبات اللياقية المتنوعة بجانب التمريرات البينية والتسديدات المباشرة.

العالمي في المركز الـ14 بـ دوري محمد بن سلمان

وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العالمي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 14.

وفي سياق آخر، لم يتمكن نادي النصر من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك خلال الإعلان أمس الخميس عن الأندية المستحقة وغير المستحقة لـ شهادة الكفاءة المالية.

وكان عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أكد أن العالمي عليه ديون بقيمة 76 مليون ريال ليكون النادي الأعلى مديونية يليه نادي الاتحاد.

أول صفقة يُحرم منها النصر في يناير

وبسبب عدم حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية فإن أصفر العاصمة سينسحب من مفاوضات ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق وفقًا للإعلامي عبدالله الحنيان، لأن عدم حصول أصفر العاصمة على شهادة الكفاءة المالية يعني عدم قدرته على تسجيل أي صفقات أو لاعبين جدد في يناير الحالي.

شارك الخبر