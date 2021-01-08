دوري محمد بن سلمان .. تعليق النوفل بسبب هدف غوميز المشكوك في صحته

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي والناقد الرياضي طارق النوفل رسالة إلى حكام تقنية الفيديو؛ بسبب هدف الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال الذي سجله في الباطن في الشوط الأول من مباراة الفريقين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الباطن يعترضون على هدف غوميز:

وكان اللاعب الفرنسي سجل الهدف الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول؛ مما جعل لاعبي الباطن يعترضون قائلين لحكم المباراة: إن اللاعب الفرنسي سند الكرة بيده قبل أن يسددها بقدمه.

وغرد النوفل قائلًا: “حكام الفيديو يورطون الحكم في اتخاذ قرار من خلال اختيار زاوية ولقطة لا تُوضح بل تزيد الوضع تعقيدًا، الاعتماد على زاوية رؤية واحدة لا تخدم صاحب القرار فيه إجحاف بحق حكم الساحة”.

كرة لاعب الباطن لم تتجاوز خط المرمى:

وسنحت فرصة بعد ذلك لفريق الباطن بالدقيقة الـ82 لإحراز الهدف الثالث بعدما ارتطمت الكرة بجسد حبيب الوطيان حارس الأزرق، ثم جاءت في ظهر لاعب الباطن ولكن الحكم رفض احتسابها هدف بداعي أن الكرة لم تمر خط مرمى حارس الزعيم.

يذكر أن المباراة بين الهلال والباطن انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ليتعثر الهلال بالتعادل الثالث على التوالي في دوري المحترفين.

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