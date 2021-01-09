دوري محمد بن سلمان .. حكم مباراة الاتحاد وضمك يؤجل اللقاء لـ نصف ساعة

المواطن - محمد سمعه

قرر الحكم سامي الجريس، حكم مباراة الاتحاد وضمك بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تأجيل انطلاقة اللقاء لمدة نصف ساعة؛ وذلك للتأكد من جاهزية أرضية ملعب الشرائع، بعد أن تعرضت الأرضية للغرق.

سبب تأجيل انطلاقة المباراة:

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أنه تم تأجيل بداية المباراة لمدة 30 دقيقة، للوقوف على جاهزية أرضية الملعب المستضيف للمباراة.

وجاءت إقامة مباراة الاتحاد ضد ضمك على ملعب الشرائع بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة، لوجود أعمال صيانة على الأخير تنتهي يوم 12 يناير الجاري.

وقبل بدء مباراة الاتحاد وضمك، كان التعاون سقط في فخ التعادل السلبي ضد نادي الرائد في ديربي القصيم، بينما فاز الشباب على الاتفاق بهدف دون رد.

ترتيب الاتحاد وضمك في دوري المحترفين:

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط.

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