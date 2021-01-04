دوري محمد بن سلمان.. رومارينيو يُنافس على هدف الجولة الـ11

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة 11 . 🤩👏⬇️ نيكوليتش .🚀

فابيو مارتينز .⚡️

رومارينهو .🎯 pic.twitter.com/w0LNmQKkfj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 3, 2021

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في شباك الباطن، خلال المباراة التي انتهت بتحقيق العميد لفوز هام بهدفين مقابل هدف، ليساهم في حصد فريقه لـ3 نقاط هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الشباب، البرتغالي فابيو مارتينيز في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع الهلال بنتيجة 1/ 1.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الصربي نيكوليتش في شباك القادسية، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وشهدت طرد زميله نيمانيا ميليتيتش في الوقت بدل الضائع.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي، ثم الشباب برصيد 19 نقطة، يليه الاتحاد بـ18 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويقع التعاون في المركز السادس بـ17 نقطة، متساويًا مع الاتفاق، ثم الفتح برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها والقادسية، فيما حل الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويحتل الباطن المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع النصر، ثم العين في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ8 نقاط.

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