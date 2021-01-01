دوري محمد بن سلمان .. سبب نقاش السليتي مع نجوم الوحدة بعد خسارة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب التونسي نعيم السليتي، لاعب الاتفاق، في نقاش مع بعض من لاعبي الوحدة، وذلك بعد خسارة الاتفاق مساء اليوم الجمعة من فرسان مكة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا في المباراة، نقاشًا قويًّا بين السليتي وعدد من لاعبي فرسان مكة؛ وذلك تعليقًا على أحداث المباراة بين الفريقين.

أحداث مباراة الاتفاق والوحدة:

وخلال أحداث الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كشر فرسان مكة عن أنيابه الهجومية، ليُحرز اللاعب الفرنسي يوسف نياكات الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الثانية والخمسين. وظل فريق الاتفاق يُقاتل لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب فيليب كيش في تسجيل التعادل لفارس الدهناء بالدقيقة الـ69 من ركلة جزاء. وبحث الاتفاق عن إحراز الهدف الثاني، لكن نادي الوحدة نجح في تسجيل هدف الفوز عبر نياكات بالدقيقة الـ90. ترتيب الفريقين في الدوري بعد مباراتهما: وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس. وقبل مباراة الوحدة والاتفاق، كان نادي الفتح تمكن من الفوز على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز أبها على العين برباعية مقابل هدفين.

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