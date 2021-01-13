دوري محمد بن سلمان .. سعد بقير يغيب عن مواجهة الاتحاد وأبها يكشف السبب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب نجمه التونسي سعد بقير عن مباراة الفريق ضد نادي الاتحاد بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

والد سعد بقير مُصاب بفيروس كورونا:

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر “تويتر” أن بقير عاد من تونس بعد اطمئنانه على حالة والده الصحية الذي يرقد في العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسيخضع بقير للحجر الصحي بعد العودة من موطنه، لذلك سيغيب عن مواجهة نادي الاتحاد.

وستنطلق مباراة الاتحاد وأبها على ملعب “الجوهرة المشعة في جدة” بعد إتمام عملية الصيانة، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب الاتحاد وأبها في دوري المحترفين:

وقبل المباراة، يحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما نادي أبها فيتواجد بالمركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وكان الاتحاد فاز على نادي ضمك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة، حيث سجل عبدالرحمن العبود هدف فوز الاتحاد، بينما فاز فريق أبها على الفيصلي بهدف دون رد يوم الخميس الماضي.

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