دوري محمد بن سلمان.. شباك الأهلي في خطر بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الصعيد الدفاعي خلال أحداث الشوط الأول في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يستقبل 71% من الأهداف بالشوط الأول:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر استقبالًا للأهداف خلال أحداث الشوط الأول من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اهتزت شباكه 12 مرة بمعدل 71%.

ويحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل في مواجهة واحدة، وخسر 3 مواجهات.

الفرق الأكثر استقبالًا للأهداف بالشوط الأول:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفرق الأكثر استقبالًا للأهداف في الشوط الأول خلال الـ11 جولة الماضية، حيث يحتل ضمك المركز الثاني بعدما استقبل 15 هدفًا بمعدل 65%.

وجاء الفيصلي في المركز الثالث برصيد 10 أهداف بمعدل 62%، يليه نادي القادسية بـ9 أهداف بنسبة 53%، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث اهتزت شباكه 3 مرات بمعدل يصل إلى 50%.

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