دوري محمد بن سلمان .. شوط مباراة الهلال والأهلي الأول ينتهي سلبيًّا

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المعيوف يُبدع في مباراة الهلال والأهلي:

وبدأت أحداث الشوط الأول بقوة وسخونة حيث احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للأهلي سددها السوري عمر السومة، ولكن عبدالله المعيوف حارس الهلال ارتدى ثوب الإجادة وتصدى لها بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك استمر ضغط الأهلي القوي سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك المعيوف عبر ضغط الهجمات من ميتريتا والغاني صامويل أوسو ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس المعيوف.

وسقط الفرنسي جوميز في منطقة جزاء النادي الأهلي على أمل احتساب ركلة جزاء له لكنه كان في وضعية تسلل.

وانتهت أحداث الشوط بالتعادل السلبي حيث سيقاتل الفريقين للفوز في الشوط الثاني، كون الفوز وحصد النقاط الثلاث أمر مهم للفريقين.

وقبل بدء المباراة، يحتل الهلال الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

مباراة الهلال والأهلي أول لقاء للمعيوف:

يذكر أن مباراة اليوم هي أول مباراة يشارك فيها حارس الهلال بعد أن غاب لمدة 70 يومًا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وتُقام مباراة الهلال والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بعد انتهاء أعمال الصيانة في الملعب.

ومع عودة المعيوف لمباريات الهلال يغيب عن أزرق العاصمة في مباراة الأهلي كل من علي البليهي وسالم الدوسري واللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، بينما يغيب عن الأهلي الحارس محمد العويس والمدافع عبدالله حسون.

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