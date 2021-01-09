دوري محمد بن سلمان .. غرق أرضية ملعب الشرائع قد يؤجل انطلاقة لقاء الاتحاد وضمك لساعة

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير إعلامية عن دراسة حكم مباراة الاتحاد وضمك في الجولة الثانية عشرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تأجيل انطلاقة المباراة لمدة ساعة أو إقامتها في الموعد المحدد، وذلك بعد هطول أمطار على أرضية ملعب الشرائع مستضيف المباراة.

لقطات لارضية ملعب الشرائع قبل لقاء #الاتحاد و #ضمك، وترقب لقرار حكم المباراة بتأجيل المباراة لمدة ساعه او اقامتها في وقتها المحدد.#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/wyzcjsVhsu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2021

ترقب للقرار النهائي من حكم مباراة الاتحاد وضمك:

وقالت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها في تويتر: إنه يُوجد ترقب لقرار حكم مباراة بتأجيل اللقاء لمدة ساعة لينطلق في التاسعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم السبت، أو تُقام في موعدها المحدد وهو الثامنة إلا خمس دقائق.

وجاءت إقامة مباراة الاتحاد ضد ضمك على ملعب الشرائع بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة، لوجود أعمال صيانة على الأخير تنتهي يوم 12 يناير الجاري.

وقبل بدء مباراة الاتحاد وضمك، كان التعاون سقط في فخ التعادل السلبي ضد نادي الرائد في ديربي القصيم، بينما يتقدم الشباب على الاتفاق حاليًّا بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين في دوري المحترفين:

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط.

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