دوري محمد بن سلمان.. غوميز ومارتينيز يقودان تشكيل الجولة المثالي

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من لاعبي الأندية المختلفة، سواء لتسجيلهم الأهداف أو صناعتها، أو على الصعيد الدفاعي.

التشكيلة المثالية في الجولة الـ12:

وجاءت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ12، وفقًا لموقع “سوفا سكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، كالتالي؛ في حراسة المرمى، عبدالله العويشير “الوحدة”، في الدفاع؛ غوستافو كويلار “الهلال”، عبدالإله العمري “النصر وإياغو سانتوس “التعاون”.

وضم خط وسط التشكيلة المثالية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مارتينيز “النصر”، برونو هنريكي “الاتحاد”، علي الزقعان “الفتح” ونعيم سليتي “الاتفاق”، ويقود الهجوم؛ بافيتيمبي غوميز “الهلال”، يوسف الجبلي “الباطن” وصالح العمري “أبها”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

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