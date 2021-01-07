دوري محمد بن سلمان .. قناص الباطن أخطر ما يُقلق الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الزعيم إلى الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 27 والبقاء في صدارة دوري المحترفين، أما فريق الباطن فيهدف للفوز على الأزرق والوصول إلى النقطة رقم 14 وابتعاد 3 مراكز عن خطر الهبوط في دوري المحترفين.

مهاجم الباطن جاهز لـ الهلال:

ويُعتبر المهاجم الأنجولي فابيو أبرو هو أخطر لاعب في صفوف الباطن، وسيكون مصدر قلق للزعيم، حيث سجل هذا المهاجم 8 أهداف، كما يأتي كثاني هدافي الدوري بعد المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب فريق أبها، الذي أحرز 9 أهداف.

وتلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال مفاجأتين سارتين وذلك قبل مواجهة نادي الباطن غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يستعيد 2 من نجومه:

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الحارس عبدالله المعيوف شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يُكمل البرنامج التأهيلي الخاص به، كما أدى الثنائي جانج هيون سو وعلي البليهي مرانًا لياقيًّا ضمن برنامجيهما التأهيليين، كما شهدت التدريبات مشاركة محمد جحفلي الذي أبدى جاهزيته لمواجهة الباطن.

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