دوري محمد بن سلمان .. موعد مباراة الهلال والنصر وديربي جدة والكلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية مواعيد أهم المباريات بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كشفت لجنة المسابقات اليوم الأربعاء جدول المباريات مع تحديد موعد ختام الموسم.

وسيكون ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم 11 فبراير المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين، ويلعب النصر مع الشباب بالجولة ذاتها يوم 13 فبراير على ملعب مرسول بارك في الرياض.

موعد ديربي الرياض بـ دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الشباب مع الأهلي يوم 22 فبراير ضمن مباريات الجولة العشرين، بينما يواجه النصر جاره الهلال يوم 23 فبراير في الجولة ذاتها على ملعب مرسول بارك.

ويلعب الاتحاد مع الشباب في العاشر من مارس ضمن مباريات الجولة الـ23، ويلعب الأهلي مع النصر يوم 11 مارس ضمن مباريات الجولة ذاتها.

كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد يوم 9 إبريل:

ويواجه الاتحاد فريق الهلال في كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة 9 إبريل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، بينما يلعب الشباب مع الهلال يوم 17 إبريل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

ويواجه الهلال فريق الأهلي يوم الأربعاء 19 مايو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري، ويلعب النصر مع الاتحاد يوم 30 مايو على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة.

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