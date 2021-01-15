دوري محمد بن سلمان.. ميلويفيتش ولوشيسكو في الديربيات والكلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

يدخل الصربي فلادان ميلويفيتش والروماني رازفان لوشيسكو مباراة الأهلي والهلال اليوم بهدف تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

ميلويفيتش ولوشيسكو في الديربيات والكلاسيكو

وقاد مدرب النادي الأهلي، ميلويفيتش الفريق الأول لكرة القدم في 8 مباريات ديربي وكلاسيكو حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات أمام الاتحاد، الهلال والنصر بالنتيجة ذاتها 2/1، وتعادل أمام الشباب مرتين بنتيجة 1/1 و2/2.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميلويفيتش 3 مرات في المواجهات الكبرى، أمام النصر مرتين بنتيجة 2/0 و2/1، وهُزم مرة ضد الاتحاد بهدفين دون رد، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

على الجانب الآخر، قاد لوشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 16 مباراة ديربي وكلاسيكو، نجح في تحقيق الفوز 9 مرات أمام الاتحاد والنصر 3 مرات لكل منهما، الأهلي مرتين، والشباب مرة.

وتعادل الهلال بقيادة لوشيسكو في 4 مواجهات كبرى أمام الاتحاد سلبيًا في مواجهة وإيجابيًا بهدف لكل منهما في أخرى، ومرتين أمام الشباب بالنتائج ذاتها، وخسر 3 مرات أمام الأهلي مرتي بنتيجة 1/0 و2/1، وضد النصر بهدفين مقابل هدف.

مباراة الأهلي والهلال اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال اليوم عند الساعة 8:10 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الأهلي والهلال اليوم، حيث يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من تراجع النتائج، وغاب عن تحقيق الانتصارات آخر 3 جولات، فيما تلقى الأهلي هزيمتين متتاليتين، الأمر الذي آثار غضب جماهيره.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم.

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