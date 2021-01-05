دوري محمد بن سلمان.. 79 % من أهداف الرائد بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد الأكثر تسجيلًا في الشوط الأول

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الأكثر تسجيلًا خلال أحداث الشوط الأول من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 هدفًا بمعدل 79%، حيث أحرز 17 هدفًا حتى الآن.

ويحتل الفريق الريداوي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مثلها، وخسر في 5 مواجهات.

الفرق الأكثر تسجيلًا بالشوط الأول

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفرق الأكثر تسجيلًا في الشوط الأول خلال الـ11 جولة الماضية، حيث يحتل العين المركز الثاني برصيد 9 أهداف بنسبة 60%.

وجاء الاتحاد في المركز الثالث برصيد 8 أهداف بمعدل 57%، يليه النادي الأهلي بـ10 أهداف بنسبة 56%، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برصيد 11 هدفًا بمعدل وصل إلى 55%.

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