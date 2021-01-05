دي بروين يرفض عرض مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتمديد عقد البلجيكي الدولي كيفين دي بروين من أجل الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

دي بروين يرفض التجديد

ولازال يرتبط دي بروين بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى منتصف عام 2022، إلا أن الإدارة تسعى جاهدة لتمديد العقد حتى 2025.

وقدمت إدارة نادي مانشستر سيتي “عرضًا ضخمًا” للنجم البلجيكي صاحب الـ 29 عامًا، من أجل الاحتفاظ به، خاصة وأنه اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الماضي.

الراتب السنوي يُعيق المفاوضات

وقال موقع “بيلد شبورت” الألماني، إنَّ دي بروين يحصل حاليًا على 313 ألف يورو راتبًا أسبوعيًا، لكن إدارة النادي تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق، من خلال رفعه إلى 360 ألف يورو أسبوعيًا، ليصبح راتبه السنوي نحو 18.7 مليون يورو.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن دي بروين ليس راضيًا عن العرض الأول لنادي مانشستر سيتي، والسبب هو أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي يجب أن يؤخذ بالحسبان.

وسيصبح النجم البلجيكي في المركز الرابع بقائمة الأكثر أجرًا في البريميرليج بعد الراتب الجديد، خلف ثنائي آرسنال مسعود أوزيل، وبيير إيميريك أوباميانج “20.3 مليون يورو لكل منهما”، وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا “21.8 مليون يورو”.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن رفض النجم البلجيكي العرض الأول المقدم من ناديه لا يعني بالضرورة أنه سيغادره، حيث إن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، وقالت إنه من المفترض أن يتفق الطرفان أخيرًا على تمديد العقد.

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