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رئيس اتحاد السيارات يكشف التحدي الأصعب في داكار 2021
مؤكدًا أن رياضات المحركات لها شعبية بالمملكة

رئيس اتحاد السيارات يكشف التحدي الأصعب في داكار 2021

2021/01/04
الساعة 12:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس اتحاد السيارات يكشف التحدي الأصعب في داكار 2021 الأمير خالد بن سلطان الفيصل
المواطن - مروة نبيل
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1 رئيس اتحاد السيارات يتحدث داكار 2021:
1.1 رياضات المحركات تحظى بشعبية في السعودية:

أعرب رئيس اتحاد السيارات، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، عن سعادته باستضافة السعودية لمنافسات رالي داكار 2021، كاشفًا التحدي الأصعب الذي واجه المملكة في تنظيم السباق.

رئيس اتحاد السيارات يتحدث داكار 2021:

وانطلق داكار 2021، أمس الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

وعلق رئيس اتحاد السيارات على استضافة رالي داكار 2021، قائلًا: “التحدث الأصعب كان هو فيه كيفية استقطاب المتسابقين من أكثر من 48 دولة، والحمد لله بفضل القيادة تم توفير كل سبل النجاح بتضافر كافة القطاعات”.

وتابع: “الدولة وفرت كل ما نحتاجه لإقامة هذا الرالي، ولولا دعمها لما كان قد أقيم السباق في موعده، رالي داكار هو جزء من الحراك الذي حدث في السنتين الماضية من استضافات وبطولات عالمية”.

رالي داكار السعودية
منافسات السباق

رياضات المحركات تحظى بشعبية في السعودية:

وأضاف الأمير خالد بن سلطان الفيصل قائلًا: “فورملا1 هو من أكبر الأحداث الرياضية التي ستستضيفها المملكة لما لها من قيمة ومتابعة، والمملكة تهتم بجلب وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين”.

واختتم رئيس اتحاد السيارات تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “رياضات المحركات لها شعبية بالمملكة، والراليات بالنسبة لنا لها طابع، ورالي حائل كان هو الانطلاقة”.

رالي داكار
رالي داكار

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