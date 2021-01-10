رئيس الأهلي يرد على تغريدة كيال وأخبار مهمة خلال يومين

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الخسارة من نادي القادسية تُلقي بظلالها على الأحداث في النادي الأهلي، وكان آخرها الأزمة التي حدثت بين عبدالإله مؤمنة رئيس النادي وطارق كيال المشرف العام السابق على الكرة في الراقي.

كيال ينتقد إدارة الراقي

وكان كيال ألمح إلى أن المتسبب في استقالته من منصبه في الراقي هي قدرات الإدارة المحدودة في النادي حيث غرد قائلًا أول أمس الجمعة: “جمهور الراقي، كنت أتمنى أن أقدم شيء، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة”.

وذكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية أن عبدالإله مؤمنة أخبره أن مجلس إدارة الراقي هو من طلب استقالة طارق كيال مضيفًا أن مجلس إدارة النادي لن يرد على تغريدة كيال بسبب حديث الأخير عن القدرات المحدودة لإدارة النادي.

أخبار مهمة عن الأهلي خلال يومين

وأشار الحميدي إلى أن مؤمنة أخبره أن هناك أخبارًا مهمة عن النادي ستُعلن لجمهور الراقي خلال يومين.

وجاءت أزمة خلاف محمد العويس حارس مرمى الأهلي مع أحد مشجعي نادي القادسية عقب المباراة لتكشف ما يحدث داخل النادي من فوضى وتوتر أثرا على لاعبي الراقي، رغم أن الفريق يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي فرط مرتين في الصعود لصدارة دوري المحترفين بعد خسارته من التعاون في الجولة الحادية عشرة بثلاثية دون مقابل، ثم خسارته من القادسية بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي سيخوض مواجهة قوية ضد الهلال يوم الجمعة القادمة في الجولة الـ13 من دوري المحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

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