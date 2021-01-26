رئيس الفتح يعد الجماهير بتعاقدات قوية

المواطن - مروة نبيل

وعد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق، الجماهير بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العفالق يُشيد بانطلاقة الفتح ويكشف أسباب التراجع:

وقال سعد العفالق: “الحمد لله على كل حال.. انتهى الدور الأول بتحقيق الفريق 18 نقطة، الانطلاقة كانت مميزة، ولكن لم نستمر لعدة أسباب أبرزها ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين”.

وتابع رئيس نادي الفتح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نعدكم كإدارة بالأفضل لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم مستويات تسعد جماهيره المحبة.. نسأل الله التوفيق”.

وكانت إدارة العفالق قد نجحت في حسم صفقة قوية، مساء الاثنين، حيث أعلنت عن التعاقد رسميًّا مع البيروفي الدولي كريستيان كويفا لتمثيل صفوف الفتح لمدة موسم ونصف، قادمًا من نادي ملطية سبور التركي.

النموذجي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

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