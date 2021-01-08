رئيس الكفاءة المالية يُوضح تفاصيل الرسائل بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة عن تفاصيل تواصل اللجنة مع الأندية قبل الإعلان عن الأندية المستحق حصولها على شهادة الكفاءة في مؤتمر صحفي أُقيم أمس الخميس.

وتحدث كبوها لـ برنامج ” في المرمى” على قناة العربية قائلًا: ” في 2 نوفمبر الماضي طلبنا من كل نادٍ تزويدنا بالالتزامات المالية وفق معايير الشهادة وفي 1 ديسمبر زودناهم بلائحة الكفاءة و3 ديسمبر عقدنا ورشة عمل وفي 6 ديسمبر وردت لنا ملاحظات الأندية”.

على النصر التوجه لغرفة فض المنازعات

وتابع كبوها: “حسب المخاطبات بين النصر والهلال بخصوص المساهمة التضامنية لم يكن هناك اتفاق بينهما على القيمة وفي 31 ديسمبر وردنا خطاب من النصر موجه إلى الهلال بخصوص مساهمة تضامنية والهدف منه للعلم لنا فقط وعلى النصر الاتجاه لغرفة فض المنازعات”.

رئيس لجنة الكفاءة المالية يكشف تفاصيل التواصل مع الأندية

وأضاف عبدالله كبوها: “في 21 ديسمبر طلبنا من الأندية تزويدنا بمطالباتها على الأندية الأخرى وتلقينا الرد من كل نادٍ ماعدا النصر وضمك والعين والوحدة والباطن وأبها وهذا يُعتبر ضمنيًا عدم وجود مطالبات لهذه الأندية تجاه الأندية الأخرى”.

وواصل كبوها قائلًا: “في آخر 10 أيام تم سداد أكثر من 100 مليون ريال ديون مستحقة على الأندية، وخلال 3 أيام سيتم مراجعة أي طلبات أو بيانات للأندية وسنحفظ حقوقها”.

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