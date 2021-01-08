رئيس الهلال يكشف خطة النادي بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

علق فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية وذلك بعد الإعلان عن نتائج الأندية المستحقة وغير المستحقة لـ الشهادة من وزارة الرياضة.

الهلال نال الشهادة نتيجة التزامه بالتعاقدات

وغرد ابن نافل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “نيل الزعيم، شهادة الكفاءة المالية نتيجة لوفائه بالتزاماته التعاقدية والمالية وهو تتويج لمسيرة عمل مضنية في فترة وجيزة منذ إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية الهادفة إلى تطبيق أفضل للحوكمة المالية، خالص الشكر لـ إخواني العاملين بالنادي على جهودهم”.

وأضاف رئيس الأزرق: ” ما يحظى به القطاع الرياضي من عناية واهتمام غير مسبوق من قيادتنا الرشيدة ثم من القيادة الرياضية، يُشكل لنا حافزًا لمضاعفة الجهود نحو تطوير الأعمال بالأندية ونموها واستقرارها بما يضمن توازنًا ماليًا يساهم في الإيفاء بالتزاماتها.

وتابع فهد بن نافل: “نعمل خلال الفترة القادمة على أن نكون متوازنين في مصروفاتنا مع إيراداتنا بما يضمن استمرار ذمة النادي المالية سليمة وفق الأنظمة من خلال الإيفاء بكافة الالتزامات المالية في حينها”.

الأندية الـ11 الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية

وتمكن الهلال رفقة كل من ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد تقديمهم للمستندات التي أثبتت التزامهم ببنود سداد مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية الرياضية ومقدمات عقود المدربين والموظفين بالإضافة إلى سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ودفع المكافآت المستحقة.

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