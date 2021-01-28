رئيس تونس بصحة جيدة بعد نجاته من محاولة تسميم

المواطن - متابعة

أكدت رئاسة الجمهورية في تونس أن رئيس البلاد قيس سعيد بصحة جيدة، وذلك بعد محاولة تسميم عبر طرد مشبوه وصل إلى قصر الحكم.

طرد مشبوه في قصر قرطاج

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصادر في رئاسة الجمهورية القول : وصل ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينًا أن الظرف كان خاليًا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر، أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف ولم يتسلمه وأنه بصحة جيدة.

من جانبه قال رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي إن أي محاولة استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافًا لتونس وشعبها.

فتح تحقيق في محاولة تسميم رئيس تونس

يذكر أنه تم على الفور فتح التحقيقات من قبل الجهات الأمنية المختصة للكشف عن مصدر الطرد المشبوه، فيما ذكرت صفحة “الأستاذ قيس سعيد” على “فيسبوك” أن رئيس الجمهورية التونسي “تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور”.

وتابعت الصفحة في منشورها: ”يتم حاليًا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة في قصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الطرد المشبوه تم العثور عليه قبل يومين.

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