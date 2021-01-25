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رئيس جامعة بيشة يتفقد سير الدراسة
بكليتي العلوم والآداب في بلقرن والنماص

رئيس جامعة بيشة يتفقد سير الدراسة

2021/01/25
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس جامعة بيشة يتفقد سير الدراسة رئيس جامعة بيشة يتفقد سير الدراسة بكليتي العلوم والآداب
المواطن - بيشة
العناوين الفرعية
1 جولات ميدانية
2 الاجتماع برؤساء الأقسام

تفقد رئيس جامعة بيشة أ.د. محمد بن محسن صفحي سير الدراسة بكليتي العلوم والآداب في محافظتي بلقرن والنماص، خلال الجولة التي قام بها أمس الأحد.

زيارة بلقرن

جولات ميدانية

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية للوقوف على انتظام سير العمل الأكاديمي والإداري بمختلف مرافق الجامعة، والتعرف على الكليات عن قرب، والالتقاء بالعمداء والمنسوبين والطلاب والاستماع لمقترحاتهم، ومتابعة مجريات العملية التعليمية.

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الاجتماع برؤساء الأقسام

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع رؤساء الأقسام والإداريين حثهم فيه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف ورسالة الجامعة.

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