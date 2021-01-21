رد ابن زنان على تغريدة حساب الوحدة الساخرة من النصر

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالله بن زنان، المتحدث الإعلامي الأسبق لنادي النصر، على التغريدة الساخرة لحساب نادي الوحدة في “تويتر” من العالمي، ردًّا ناريًّا.

هاردلك ..

الكبار ردهم في الملعب دائماً 👌🏼 https://t.co/wrTmBJHSMI — عبدالله بن زنان (@bnznan) January 20, 2021

وكان حساب الوحدة كتب أول أمس الثلاثاء عبر “تويتر” وقبل مواجهة أصفر العاصمة قائلًا: “وجهة أخرى نحو المركز العاشر”.

وجاء رد ابن زنان كالتالي: “هارد لك، الكبار ردهم في الملعب دائمًا”.

أصفر العاصمة يصل للمركز السابع:

وكان العالمي يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة قبل مواجهة الوحدة، لكنه بعد الفوز أمس الأربعاء على فرسان مكة بنتيجة 3/ 1 أصبح رصيده 20 نقطة في المركز السابع.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الاتحاد في قمة الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وفي وقت سابق، انتقد عبدالله الحافظ، مدافع الوحدة، لاعبي نادي النصر، وذلك بعد فوزهم على فرسان مكة بثلاثية لهدف.

وتحدث الحافظ للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “أسلوب بعض اللاعبين في العالمي خلال المباراة، قتل جمالية المباراة بسبب صراخهم على الحكم”.

وأضاف الحافظ: “الملعب جميل والعالمي ما شاء الله تبارك الله فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى، لم يُوجد أي سبب أو داعٍ منهم لإيقاف اللعب أكثر من مرة للصراخ على الحكم والذهاب إلى تقنية الفيديو”.

النصر يهزم الوحدة ويُحقق الفوز الرابع على التوالي:

وكان العالمي، حقق فوزًا مهمًّا على ضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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