رد الفراج على مشجع توقع سيناريو مجنون لفوز النصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مشجع لنادي النصر، بعدما توقع الأخير سيناريو مجنون لفوز النصر بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

راح ابارك لك من قلبي بس انت افعلها 💙💛 https://t.co/KqDJP4W6kt pic.twitter.com/gYURPaM9eD — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 22, 2021

وحقق النصر نتائج إيجابية مع المدرب الكرواتي ألين هورفات، حيث فاز العالمي في آخر 4 مباريات في دوري المحترفين ليُصبح رصيده 20 نقطة بالمركز السابع في جدول الترتيب.

وقال المشجع عبر “تويتر” : “مو قادر أتخيل وجه وليد الفراج، إذا حصل سيناريو مجنون وأصبح النصر بطل الدوري، ما قدرت أتخيله”.

رد وليد الفراج على المشجع النصراوي:

ورد عليه الإعلامي الرياضي قائلًا: “راح أبارك لك من كل قلبي، بس أنت افعلها”، حيث وضع قلبين لونهما أصفر وأزرق في إشارة إلى ألوان شعار النصر.

يذكر أن النصر كان انتصر على فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدف بالجولة الرابعة عشرة، بينما يستعد أصفر العاصمة لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.

وكانت إدارة النصر أقالت المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسبب النتائج السيئة، وقررت تعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات.

النصر يستعد لخوض مواجهة قوية ضد الهلال في السوبر:

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

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