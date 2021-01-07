رد النصر بعد اهتمام الهلال بضم العمري والنجعي

المواطن - محمد سمعه

من المتوقع تحرك إدارة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتأمين نجمي الفريق الكروي الأول عبدالإله العمري وسامي النجعي من إغراءات الهلال، بعدما أبدى أزرق العاصمة مؤخرًا اهتمامه بضم نجمي النصر.

وسترفض إدارة العالمي التفريط في اللاعبين، خاصة أن أصفر العاصمة بحاجة لاستقرار الفريق وعدم التفريط في أي لاعب أملًا لتحسين نتائج الفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن أصفر العاصمة يُنافس حاليًّا على ألقاب مثل السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وكانت إدارة الهلال راقبت موقف كل من سامي النجعي وعبدالإله العمري مع أصفر العاصمة للتحرك والتعاقد معهما في يناير وفقًا لـ”الرياضية”.

سر تمسك النصر بـ النجعي والعمري في صفوف الفريق:

وترغب إدارة العالمي في تهدئة غضب الجماهير، بتحسين النتائج والإبقاء على نجوم الفريق سواء عناصر الخبرة أو اللاعبين الشباب، وذلك من أجل تحسين النتائج، كما أن إدارة العالمي لن توافق على انتقال أي لاعب للغريم الهلال، تفاديًا لغضب جماهير الأصفر.

العالمي يحتل المركز الرابع عشر:

ويحتل العالمي حاليًّا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.

يذكر أن النصر سيواجه نادي العين ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين غدًا الجمعة.

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