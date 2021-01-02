رد فعل السومة بعد هدف التعاون الثاني في الأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أبدى النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي حسرة شديدة، وذلك بعد الهدف الثاني الذي أحرزه التعاون في شباك محمد العويس خلال الشوط الأول بين الفريقين بالجولة الـ11 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب عبدالله الجوعي سجل الهدف الثاني لـ التعاون في شباك الراقي بالدقيقة الخامسة والثلاثين، لتُظهر عدسات الكاميرا السومة وهو حزين ويتحسر على انهيار فريقه خلال المباراة.

ثلاثية في شباك الأهلي خلال ربع ساعة:

وكان التعاون أحرز ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول ضد الراقي، عبر كل من عبدالله ساني وعبدالله الجوعي والكاميروني لياندر تاوامبا.

الخسارة من التعاون ستحرم الراقي من الصدارة:

وفي حال خسر الأهلي من التعاون، فسوف يفقد الراقي الفرصة في الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولو بشكل مؤقت.

ويتواجد الهلال حاليًّا في المركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الراقي حاليًّا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وقبل مباراة التعاون والأهلي، كان القادسية تعادل مع فريق الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الحادية عشرة.

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