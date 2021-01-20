رد فعل فهد الهريفي بعد هدف النصر الثاني

المواطن - محمد سمعه

أظهر فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، رد فعله، بعدما أحرز البرازيلي بيتروس ثاني أهداف العالمي في شباك نادي الوحدة.

وغرد الهريفي قائلًا: “وجهي حلو على المشاهدة، ما فيها شيء إنها هدف صحيح”.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة مقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

الفوز يعني صعود النصر 4 مراكز:

ويرغب العالمي بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة رقم 20، حيث إن الهدية التي سيحصل عليها لاعبو أصفر العاصمة في حال الفوز على الوحدة هو الصعود 4 مراكز والوصول إلى المركز السابع في جدول الترتيب، وهبوط نادي الوحدة في جدول الترتيب.

ومنذ تولي المدرب الكرواتي هورفات، تدريب العالمي والفريق أصبح يحقق نتائج إيجابية، حيث فاز في 3 مباريات على التوالي في الدوري على كل من الفيصلي والعين والرائد.

مباراة ضمك تُنهي تواجد فيتوريا في العالمي:

وكانت إدارة العالمي قررت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا يوم 26 ديسمبر الماضي، وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري المحترفين بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

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