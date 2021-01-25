رد فعل نائب رئيس الباطن بعد تأجيل مباراة العين

المواطن - محمد سمعه

رد مبارك الظفيري، نائب رئيس نادي الباطن، ردًّا ناريًّا، وذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تأجيل لقاء السماوي ضد العين بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليقام غدًا الثلاثاء بدلًا من اليوم الاثنين.

#الديوانية

مبارك الظفيري – نائب رئيس نادي #الباطن:

لا نعلم هذه الرياضة كيف تدار.. لم نبلغ بتأجيل مباراتنا مع #العين، والعين يعلم بموعد المباراة من 4 أشهر.. ونطلب من "أحمد الراشد" تأجيل مباراتنا مع #الأهلي 48 ساعة. pic.twitter.com/F3XYO2jlXZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021

كيف تُدار هذه الرياضة ؟!

وتحدث الظفيري لـ برنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “لا نعلم هذه الرياضة كيف تُدار، هل من المعقول أن لاعبي السماوي في الفندق يتدربون ودخلوا يناموا الآن، منذ الساعة التاسعة مساءً، وأتى ليتم استيقاظهم في 11 أو 12 ليلًا من غرفهم وأخبرهم بأن المباراة ضد العين تأجلت اليوم الاثنين، حقيقة غير معقول ما يحدث”.

وأضاف الظفيري: “لم يصلنا خطاب رسمي بأن المباراة ضد العين تأجلت، ومن المفترض أن العين يعلم موعد المباراة قبل 4 أشهر”.

الباطن يطلب تأجيل مباراته ضد الأهلي !

وواصل نائب رئيس الباطن غاضبًا: “إذًا لو نلعب يوم الثلاثاء ضد العين، أُطالب أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري، تأجيل لقائنا ضد الأهلي يوم الأحد المقبل ليقام بعد 48 ساعة من يوم الأحد، لأنه ليس من المعقول أن نلعب الثلاثاء ثم الأحد ووراءنا حجوزات لتذاكر الطيران، وأن تكون هناك سواسية في التعامل معنا من قبل لجنة المسابقات”.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن لجنة المسابقات أجلت اللقاء ليوم الثلاثاء 26 يناير؛ بسبب معاناة نادي العين من أزمة طيران طارئة جعلته لا يغادر من الباحة إلى حفر الباطن أمس الأحد.

وأكد الإعلامي وليد الفراج أثناء حديثه في حلقة الأحد أن مسؤولي العين حاولوا بكل الطرق التواصل مع ناقل آخر وشركة طيران أخرى لنقل الفريق من الباحة لـ حفر الباطن ولكن دون جدوى؛ ليتم إبلاغ لجنة المسابقات في رابطة الدوري، التي وافقت على التأجيل ليوم الثلاثاء.

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