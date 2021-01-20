رد ناري من لوشيسكو على منتقديه ويكشف مصير صفقات الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لـ الهلال، ردودًا نارية لمنتقديه، وذلك بعد فوز الأزرق اليوم الأربعاء على التعاون بثنائية دون رد.

وتحدث لوشيسكو للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الفريق الذي يتعرض لانتقادات نارية حاليًّا، تُوج بـ3 بطولات مهمة في آخر عام ونصف، والفريق لم يحصل على راحة طوال الفترة الماضية، لذلك من الطبيعي التعرض لتعثر وهبط في المستوى بالفترة الأخيرة”.

لوشيسكو يدافع عن فريق الهلال:

وأضاف لوشيسكو: “الفريق يقاتل دائمًا ليقدم الأفضل، ونحن نريد المنافسة على كل البطولات وأرفض انتقاد مستوى الفرنسي جوميز والأرجنتيني لوسيانو فيتو، وربما يحتاج فيتو شهرًا لكي يقدم كل ما لديه من أجل الفريق، لأنه جاء من بيئة مختلفة وفيتو يحتاج لفترة كافية كما قلت ليُظهر كل مستواه وتألقه مع الفريق”.

وكشف لوشيسكو مصير صفقات الهلال الشتوية قائلًا بأن الأمور تسير على ما يرام لكنه لن يتكلم طالما الصفقة لم يُعلن عنها بشكل رسمي.

الزعيم يستعيد نغمة الانتصارات:

وكان الزعيم استعاد طريق الانتصارات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على التعاون في الجولة الرابعة عشرة بعد التعادل في 4 مباريات متتالية في دوري المحترفين.

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