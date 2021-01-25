رسالة الباطن لـ العين بعد أزمة الطيران

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي الباطن رسالة إلى فريق العين وذلك بعد وصول الأخير لمدينة حفر الباطن بعد حل أزمة الطيران التي لحقت بالأخير.

وقال الحساب الرسمي للفريق السماوي عبر “تويتر” اليوم الاثنين: ” أهلًا بكم في مدينتنا فريق العين، متمنين لنا ولكم التوفيق في تقديم مباراة ترتقي لمستوى التطلعات وتليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

رد ناري من نائب رئيس الباطن

وفي وقت سابق، رد مبارك الظفيري، نائب رئيس السماوي، ردًّا ناريًّا، وذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تأجيل لقاء السماوي ضد العين بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليقام غدًا الثلاثاء بدلًا من اليوم الاثنين.

وتحدث الظفيري لـ برنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “لا نعلم هذه الرياضة كيف تُدار، هل من المعقول أن لاعبي السماوي في الفندق يتدربون ودخلوا يناموا الآن، منذ الساعة التاسعة مساءً، وأتى ليتم استيقاظهم في 11 أو 12 ليلًا من غرفهم وأخبرهم بأن المباراة ضد العين تأجلت اليوم الاثنين، حقيقة غير معقول ما يحدث”.

وأضاف الظفيري: “لم يصلنا خطاب رسمي بأن المباراة ضد العين تأجلت، ومن المفترض أن العين يعلم موعد المباراة قبل 4 أشهر”.

السماوي يطلب تأجيل مباراته ضد الأهلي

وواصل نائب رئيس الباطن غاضبًا: “إذًا لو نلعب يوم الثلاثاء ضد العين، أُطالب أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري، تأجيل لقائنا ضد الأهلي يوم الأحد المقبل ليقام بعد 48 ساعة من يوم الأحد، لأنه ليس من المعقول أن نلعب الثلاثاء ثم الأحد ووراءنا حجوزات لتذاكر الطيران، وأن تكون هناك سواسية في التعامل معنا من قبل لجنة المسابقات”.

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