رسالة كريمة من ترامب على مكتب بايدن الرئاسي

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، ترك له رسالة كريمة جدًا على سطح مكتبه الرئاسي في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه لن يكشف عن محتوى الرسالة إلا بعد أن يتحدث مع ترامب.

وعادة ما أثار محتوى الرسالة التي يتسلمها الرئيس الجديد من الرئيس الذي سبقه فضول الشعب الأميركي.

رسالة كريمة:

وجرت العادة في الولايات المتحدة، منذ عقود، أن يترك الرئيس المغادر للبيت الأبيض رسالة للرئيس الجديد، عادة ما تحمل توصيات متعلقة بملفات محددة، أو أمنيات للنجاح في قيادة الدولة الأقوى في العالم.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، فإن ترامب لم يدخل المكتب البيضاوي يوم مغادرته البيت الأبيض، بل إنه استعان بأحد مساعديه لوضع الرسالة على المكتب قبل توجهه إلى فلوريدا، صباح الأربعاء.

ولا يزال محتوى الرسالة التي تركها ترامب لبايدن مجهولًا.

تقليد من الماضي:

وكان تقليد الرسالة الرئاسية قد بدأ في عهد الرئيس الراحل، رونالد ريغان، عام 1989، عندما ترك رسالة خاطب فيها خليفته، جورج بوش الأب، خلال مغادرته البيت الأبيض.

وأعلن ترامب منذ فترة ليست بالقصيرة رفضه المشاركة في حفل تنصيب بايدن، وهو ما حصل فعلًا، إلا أن نائبه، مايك بنس، كان موجودًا ضمن حضور التنصيب.

ويعتبر ترامب الرئيس الأميركي الأول منذ 152 عامًا الذي يرفض حضور حفل تنصيب الرئيس التالي له

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