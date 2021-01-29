رسالة نارية من غوميز لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رسالة نارية لـ النصر قبل مباراة الفريقين مساء غدٍ السبت في بطولة السوبر السعودي.

وغرد غوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عندما يضع الأسد أنظاره على فريسته، فهو لن يبتعد بعينيه عنها حتى يلتهمها”.

ويترقب عشاق الكرة السعودية مباراة الهلال والعالمي التي تنطلق غدًا السبت في بطولة كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تاريخ نهائيات الهلال والنصر:

وسبق لـ الهلال أن خاض ضد العالمي 12 مباراة نهائية، نجح الهلال في الفوز في 6 لقاءات، والعالمي فاز في ست مباريات.

وكان أول لقاء نهائي بين كبيري الرياض أُقيم في عام 1975، حيث التقيا في نهائي الدوري التصنيفي على ملعب الأمير فيصل بن فهد وانتهى بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

وبعام 1981 لعب العالمي مع الهلال في نهائي كأس الملك حيث فاز النصر بثلاثية لهدف، بينما في عام 1987 لعب الفريقان بنهائي كأس الملك وفاز العالمي بهدف سجله اللاعب السابق للعالمي ماجد عبدالله.

بينما في عام 1989 فاز الهلال للمرة الأولى على العالمي في لقاء نهائي، حيث فاز الهلال في نهائي كأس الملك بثلاثية دون رد.

وفي عام 1995 لعب الهلال والعالمي في نهائي كأس دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز النصر بثلاثية لهدف، بينما في عام 2001 لعب الهلال ضد النصر في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس وفاز الهلال بثنائية لهدف.

وفي عام 2008 لعب النصر والهلال في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، وفاز العالمي بنتيجة هدفين لهدف، بينما في عام 2013 فاز الهلال على النصر في نهائي كأس ولي العهد بركلات الترجيح.

وبحلول عام 2014 فاز العالمي على الهلال في نهائي كأس ولي العهد، بينما في عام 2015 فاز الهلال على أصفر العاصمة في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وفي العام ذاته، فاز الهلال على العالمي وحصد لقب كأس السوبر في بريطانيا بهدف دون رد.

الهلال يتفوق في آخر نهائي:

وفي آخر نهائي دار بين الفريقين فاز الهلال على العالمي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020.

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