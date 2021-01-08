رسالة وليد الفراج لـ وزير الرياضة بعد مؤتمر الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بعد الإعلان عن الأندية المستحقة وغير المستحقة لـ شهادة الكفاءة المالية.

وليد الفراج يشكر وزير الرياضة

وغرد وليد الفراج قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “في زمن الحوكمة والأنظمة، انكشف حال وواقع أنديتنا، عزيزي المشجع، أرجوك مصيبتنا كانت في طلبات مشجع وهياط رئيس، شكرًا لوزارة الرياضة، شكرًا وزيرنا القوي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أمامنا ضوء في آخر النفق”.

11 ناديًا يحصلون على شهادة الكفاءة المالية

وتمكن الهلال رفقة كل من ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد تقديمهم للمستندات التي أثبتت التزامهم ببنود سداد مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية الرياضية ومقدمات عقود المدربين والموظفين بالإضافة إلى سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ودفع المكافآت المستحقة.

ولم تحصل أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفائها للمعايير المُلزمة للحصول على الشهادة.

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية أنه استنادًا للمادة الـ22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها.

وكانت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي، انتهاء مهلة أندية دوري المحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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