رسميًا .. التعاون يُجدد لـ سيدريك أميسي حتى عام 2023

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إجراءات تجديد عقد اللاعب البوروندي سيدريك أميسي لمدة موسمين لينتهي في عام 2023.

وأعلن الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن سيدريك أميسي سيبقى في صفوف سكري القصيم لمدة موسمين نظرًا للاحتياج الفني له مع الفريق بالفترة المقبلة.

وسيُمنح أميسي زيادة مالية قدرها 15% على قيمة عقده الجاري من قبل إدارة النادي برئاسة علي الشايعي.

يذكر أن أميسي انضم لـ سكري القصيم في عام 2017 قادمًا من فريق بونيا ماديرا البرتغالي.

موعد المباراة المقبلة في دوري المحترفين

وسيواجه سكري القصيم، فريق الأهلي بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت.

ترتيب التعاون في دوري المحترفين

ويحتل سكري القصيم، المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

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