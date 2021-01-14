رسميًا .. الهلال يُعلن تجديد عقد ياسر الشهراني حتى 2025

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تجديد إدارة النادي لعقد اللاعب ياسر الشهراني لمدة 4 سنوات حتى عام 2025 بعد مفاوضات مطولة بين الجانبين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت مساء اليوم في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي بالرياض.

سلمان الفرج القادم بعد تجديد عقد ياسر الشهراني

وستُركز الإدارة الهلالية بالفترة المقبلة على تجديد عقد لاعب الوسط سلمان الفرج وذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية عن مماطلته ورفضه التجديد بسبب وجود خلاف حول القيمة المالية في العقد الجديد.

عمر خربين يغادر الهلال

وقبل تجديد عقد ياسر الشهراني، أعلن نادي الهلال اليوم الخميس عن رحيل المهاجم السوري عمر خربين عن صفوفه، وذلك مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا لـ خربين مع زملائه في الفريق الكروي الأول معلقًا عليها: ” شكرًا عمر”.

وجاء رحيل خربين عن صفوف الأزرق، وذلك بسبب رغبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الاستغناء عن خدماته.

يذكر أن خربين كان انضم لفريق الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، ونجح في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 3 مناسبات ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين بالإضافة لحصد لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

وفاز عمر خربين بجائزة أفضل لاعب آسيوي في عام 2017 بعدما انضم لنادي الهلال.

وكان خربين لعب في صفوف نادي بيراميدز المصري من قبل على سبيل الإعارة من الهلال في النصف الثاني من موسم 2018/2019.

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