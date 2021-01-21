رسميًا .. دوري محمد بن سلمان للمحترفين ثاني أقوى دوري بـ آسيا في 2020

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن أن دوري محمد بن سلمان للمحترفين ” الدوري السعودي” هو ثاني أقوى دوري في قارة آسيا خلال العام الماضي.

الدوري الكوري الجنوبي أولًا والياباني ثالثًا

وذكر الاتحاد الدولي أن الدوري السعودي جاء ثانيًا بعد الدوري الكوري الجنوبي، بينما احتل الدوري الياباني المركز الثالث ضمن أقوى 3 دوريات في قارة آسيا.

وعلى المستوى الإفريقي جاء الدوري المصري كأفضل دوري في القارة السمراء عن عام 2020، بينما جاء الدوري المغربي ثانيًا والدوري التونسي ثالثًا.

أما على المستوى الأوروبي فجاء الدوري الإيطالي أولًا ثم الدوري الإنجليزي ثانيًا ثم الدوري الإسباني ثالثًا.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين انتهت أمس الأربعاء بفوز ضمك على الباطن، وفوز الهلال على التعاون وفوز النصر على الوحدة.

يذكر أن مباريات الجولة الـ14 كانت قد بدأت أول أمس الثلاثاء بفوز الاتفاق على الرائد، وفوز الاتحاد على العين وتعادل الفتح والقادسية، وتعادل الفيصلي مع الشباب بالإضافة إلى فوز الأهلي على أبها بثلاثية دون رد.

الهلال يتصدر دوري محمد بن سلمان للمحترفين

جدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، بينما الشباب ثانيًا والأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة لكل منهما، بينما الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة والتعاون خامسًا برصيد 21 نقطة.

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