رسميًّا .. أتلتيكو مدريد يضم قناص ليون الفرنسي لنهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تعاقده، اليوم الأربعاء، مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الأتلتيكو عبر “تويتر” أن موسى ديمبيلي سيلعب مع فريق العاصمة الإسبانية حتى نهاية الموسم الحالي ثم يعود إلى ليون مجددًا حسب الاتفاق المبرم بين الفريقين.

وجاءت رغبة الأتلتيكو حول ضم موسى ديمبيلي صاحب الـ24 عامًا، لتعويض رحيل المهاجم الإسباني دييغو كوستا الذي فسخ عقده مؤخرًا مع الروخي بلانكوس.

ليون رفض بيع ديمبيلي نهائيًّا لـ الأتلتيكو:

وذكرت صحيفة ”ليكيب” الفرنسية أن البرازيلي جونينيو المدير الرياضي في نادي ليون صرح بعد تعادل الفريق مع نادي رين في الدوري الفرنسي أن موسى ديمبيلي سينتقل لصفوف فريق الأتلتيكو لمدة قصيرة. وأشارت ليكيب أن ليون سيرحب بانتقال موسى ديمبيلي إلى صفوف فريق الأتلتيكو على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي. وكان نادي أتلتيكو مدريد أبدى اهتمامه بضم موسى ديمبيلي صاحب الأصول المالية لتألقه مع ليون بالفترة الأخيرة. مسيرة مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد: كما أن موسى ديمبيلي سبق له اللعب مع نادي سيلتيك الأسكتلندي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، كما لعب مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة من 2013 حتى 2016. ويلعب موسى ديمبيلي مع نادي ليون منذ عام 2018، وسجل 31 هدفًا في آخر موسمين في الدوري الفرنسي مع ليون. يذكر أن دييغو كوستا رحل عن نادي أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية، حيث اتفق مع إدارة نادي العاصمة الإسبانية على فسخ العقد بالتراضي.

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