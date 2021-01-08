رسميًّا .. أول غياب عن الأهلي في قمة الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تأكد رسميًّا غياب أحد لاعبي الأهلي عن مواجهة نادي الهلال بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

سبب غياب حسون عن مباراة الأهلي والهلال:

وسيغيب اللاعب عبدالله حسون مدافع الراقي عن مواجهة الهلال بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة القادسية المقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، حيث تراكم البطاقات سيمنعه من المشاركة ضد أزرق العاصمة.

ومن المقرر إقامة مباراة الراقي ضد الهلال يوم الجمعة 15 يناير على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وكان الهلال سقط اليوم الجمعة بفخ التعادل ضد نادي الباطن بنتيجة 2/ 2، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة، حيث سجل هدفي الهلال كل من محمد كنو والفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ويتقدم القادسية على الراقي حتى الآن بهدف دون رد سجله اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا بالدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

ترتيب الهلال والأهلي في الدوري:

ويحتل الراقي حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

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