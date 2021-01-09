رسميًّا .. الجوهرة المشعة يستقبل كلاسيكو الأهلي والهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالعزيز الجميعة، مراسل القنوات الرياضية السعودية، على أن مباراة الأهلي والهلال في قمة الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

آخر مباراة لـ الاتحاد في ملعب الشرائع:

وذكر الجميعة بعد نهاية مباراة الاتحاد وضمك، أن ملعب الجوهرة المشعة قاربت أعمال الصيانة فيه على النهاية على أن يستقبل يوم الخميس المقبل مباراة الاتحاد وأبها ثم يستقبل يوم الجمعة كلاسيكو الراقي ضد الزعيم، وأشار إلى أن مباراة الاتحاد وضمك كانت آخر مباراة للعميد في ملعب الشرائع.

يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق الباطن الجمعة بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الثانية عشرة، بينما خسر الأهلي من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب الأهلي والهلال في دوري المحترفين:

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد الخسارة من القادسية وفوز الشباب على نادي الاتفاق بهدف دون رد.

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