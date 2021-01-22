رسميًّا .. مقصية غوميز في التعاون أفضل هدف بالجولة الـ14 في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُوج هدف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، في شباك التعاون بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب الفرنسي سجل الهدف مع بداية الشوط الأول في مواجهة التعاون، ثم عاد الأرجنتيني لوسيانو فيتو ليسجل الهدف الثاني لـ الهلال من مقصية أخرى ولكن في الشوط الثاني.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” أن الجماهير اختارت هدف المهاجم الفرنسي كأفضل هدف بالجولة الرابعة عشرة، وهي الجولة التي شهدت كسر الهلال لسلسلة التعادلات التي حققها في 4 جولات متتالية ليعود إلى طريق الانتصارات ويصل للنقطة رقم 29 في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

هدية كنو لـ غوميز:

يذكر أن غوميز كان قال عقب مباراة التعاون: إنه حصل على هدية غالية من زميله محمد كنو، وهي قارورة لماء زمزم، بعدما أدى الأخير مناسك العمرة في الفترة الأخيرة.

الهلال في مواجهة نارية ضد الفيصلي:

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الفيصلي بالجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، في ختام منافسات الدور الأول من دوري المحترفين.

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