رقم استثنائي ينتظر النصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح النصر لمواصلة صحوته خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم.

النصر يسعى لتحقيق رقم استثنائي

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سجل النصر في كل من آخر 18 مباراة على أرضه في دوري المحترفين السعودي (مجموع 40 هدفًا، معدل 2.2/مباراة)”.

وتابعت “أوبتا”: “قد يعادل النصر الرقم القياسي للفريق بتسجيله في 19 مباراة على التوالي على أرضه في المنافسة الذي حققه بين أبريل 2013 – أكتوبر 2014 (مجموع 50 هدفًا، معدل 2.6/مباراة)”.

وتحسن أداء العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في استعادة نغمة انتصارات متتالية في آخر 3 جولات، والتي كان آخرها الفوز على الرائد بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، تقدم العالمي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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