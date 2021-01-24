رقم سلبي يُلاحق الاتحاد ضد النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد النصر التي ستُقام اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد فشل في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 15 مباراة ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت آخر 15 مباراة لفريق الاتحاد ضد النصر تلقي العميد 32 هدفًا، بمعدل 2.1 هدفًا في المباراة، ولفتت “أوبتا”، إلى أنها أطول سلسلة له دون شباك نظيفة ضد فريق معين في تاريخه في المنافسة.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم، يُقدم العميد مستوى مميزًا، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز 6 مرات والتعادل في مثلها، وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، تحسنت نتائج النصر في الجولات الأخيرة، واستعاد نغمة الانتصارات، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من الفوز 6 مرات والخسارة مثلها، والتعادل في مباراتين.

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