رقم مميز لـ بانيغا في دوري محمد بن سلمان تفوق به على نجمي الهلال

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب وسط الشباب، رقمًا مميزًا بعد مرور 14 جولة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وذكر حساب الدوري السعودي عبر “تويتر” أن بانيغا مرر 627 تمريرة في منتصف ملعب الخصم في الجولات الـ14 الماضية ليكون الأكثر تمريرًا للكرة في منتصف ملعب الخصم.

تفوق واضح من بانيغا على لاعبي الهلال:

وتفوق بانيغا على البرازيلي بيتروس لاعب النصر ونجمي الهلال سلمان الفرج والبيروفي أندري كاريلو واللاعب فيليب براداريتش.

وكان بانيغا انضم لنادي الشباب في صيف 2020 قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني، بعد التتويج بالدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.

الشباب وصيفًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويحتل الشباب حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

ويستعد الشباب لمواجهة نادي الوحدة بالجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.

شارك الخبر