رقم يُطمئن الهلال قبل مواجهة التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول في الهلال رقمًا مميزًا وذلك بعد مرور 13 جولة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة الدوري عبر “تويتر” أن الزعيم هو أكثر الفرق محافظة على نظافة الشباك بسبع مباريات، وذلك بعد مرور 13 جولة من بطولة دوري المحترفين.

الزعيم يتفوق على التعاون والأهلي والاتحاد

وجاء في المركز الثاني فريق التعاون برصيد ست مباريات، أما الأهلي فجاء ثالثًا برصيد 4 مباريات، والاتحاد رابعًا برصيد 4 مباريات أيضًا.

وسيواجه الزعيم، فريق التعاون بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، حيث يسعى أزرق العاصمة لكسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز بعد أن غاب عنه الفوز في آخر 4 جولات من عمر المسابقة.

الهلال يسقط بفخ التعادل الرابع على التوالي

وكان الهلال تعادل في الجولة الـ13 ضد فريق النادي الأهلي بدون أهداف يوم الجمعة الماضية في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وفي وقت سابق، ردت فئات عريضة من جماهير الهلال على وسم ” وداعًا رازفان” الذي تصدر موقع “تويتر” صباح اليوم الاثنين في المملكة بعد الأنباء التي وردت عن أن إدارة أزرق العاصمة تُفكر في إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

ويمر الزعيم بفترة من تراجع النتائج حيث فقد 8 نقاط من أصل 12 في آخر 4 جولات.

وقالت الجماهير الهلالية إنه لا يجب التفريط في رازفان لوشيسكو بسبب تراجع النتائج مضيفة أنه حقق الثلاثية مع الفريق وما يحدث فقط هو رسالة عتاب كمحبين له وللفريق.

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