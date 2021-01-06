رهف السهلي تبدع في رسم لوحة رقمية لـ محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

كشفت الفنانة التشكيلية رهف السهلي، عن كواليس رسم تنفيذ لوحة رقمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى لقاح كورونا المستجد.

رهف السهلي.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم لوحة رقمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان@art_Rahaf#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/6ycJYxNyM2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 5, 2021

أوضحت السهلي في تصريحات إلى قناة روتانا خليجية، أمس الثلاثاء، أن الصورة ألهمتها أن تحولها إلى لوحة رقمية، لا سيما أنها تحمل معاني التشجيع من جانب ولي العهد لسكان المملكة من أجل الحصول على لقاح كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الناس خاصة أن الرسم عبر سناب شات يعتبر تقنية جديدة، موضحةً أنها واجهت بعض المحبطين بالتجاهل أو اعتبارهم دوافع لتطوير أدائها، وأنها حصلت على مقاسات الرسم وأبعاد الصورة في البداية ثم حددت درجات البشرة وغيرها من العوامل.

وشددت السهلي على أن الرسم على سناب شات صعب للغاية على مستوى الاستخدام.

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