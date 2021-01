رواية أحد حراس الكونغرس عن اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عندما نزل أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، كانوا يتبعون توجيهات الرئيس دونالد ترامب، حيث قال لمؤيديه في تجمع بالقرب من البيت الأبيض قبل الهجوم: سنضطر إلى القتال بقوة أكبر، مضيفًا: سوف نسير إلى مبنى الكابيتول، ونستجمع شجاعتنا، ونستعيد بلادنا لأننا لن نستعيدها أبدًا بضعف.

