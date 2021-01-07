رواية أحد حراس الكونغرس عن اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عندما نزل أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، كانوا يتبعون توجيهات الرئيس دونالد ترامب، حيث قال لمؤيديه في تجمع بالقرب من البيت الأبيض قبل الهجوم: سنضطر إلى القتال بقوة أكبر، مضيفًا: سوف نسير إلى مبنى الكابيتول، ونستجمع شجاعتنا، ونستعيد بلادنا لأننا لن نستعيدها أبدًا بضعف.

Crowd begins fanning out toward the Capitol as Trump continues speaking pic.twitter.com/VeIo8gHYsI — Allan Smith (@akarl_smith) January 6, 2021

وقال أحد حراس الكونغرس لشبكة NBC: لم ينتظر الكثير من الحشد الهائل حتى ينتهي الرئيس من الحديث، حيث بدأوا مسيرة في مبنى الكابيتول، واخترقوا حواجز الشرطة، ومزقوا غرف الكونجرس وخربوا الرمز الأساسي للحكومة الفيدرالية.

وتابع: محاولات المشاغبين لوقف تأكيد الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن باءت بالفشل، لكنهم لم يستسلموا ولم ينتهوا بعد.

وأنكر الحارس الذي رفض التصريح عن هويته نظريات المؤامرة التي يطلقها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن حراس الكابيتول سمحوا للمشاغبين بدخول الكونجرس للتأكيد على أن ترامب يدعو للشغب قائلًا: هؤلاء الأشخاص غارقين في نظريات المؤامرة ومشحونين بها، لقد قاتلنا بكل قوة، واضطر بعضنا لرفع السلاح في وجه أفراد الشعب الأمريكي، لكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة.

واستطرد: عندما قضيت ساعات في محيط مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، سمعت رسالة واحدة مرارًا وتكرارًا، بشكل أو بآخر، وهي أننا لن نستسلم، وسننتصر لترامب.

وقال الحارس إن هناك بعض الجمل التي ظلت تتردد صداها في ذهنه طوال ليلة أمس وهي كالتالي: رجل أخبر الشرطة بأن ينتظروا حتى يعودوا بالبنادق، وآخر قال حان الوقت لنأخذ أسلحتنا ونقاتل، بينما صاح آخر في وجه الحارس وهدده بكسر جمجمته.

وأضاف الحارس أنه سمع أحد الرجال أثناء السير بين تجمع ترامب والكونغرس يقول: هل نقتحم مبنى الكابيتول أم نتوقف عند المطعم لنأكل؟

وتابع أنه من موقفه الحالي لا يرى أي أمل بأن تنتهي هذه الفوضى قريبًا.

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