رومارينيو يُسجل التعادل في شباك الشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، في تسجيل هدف التعادل في شباك الشباب عند الدقيقة 74 من أحداث الشوط الثاني من المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

رومارينيو يتعادل:

وأطلق لاعب الاتحاد تسديدة جانبية، وحاول حارس الشباب إمساكها، إلا أن رومارينيو ضغط عليه وسددها لتهز الشباك، وتنتعش آمال الاتحاد في التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية قد بتقدم الليوث بهدف دون رد سجله البرتغالي فابيو مارتينيز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البطولة العربية:

وكانت مباراة الاتحاد والشباب في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية، التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة اليوم الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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