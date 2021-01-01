رومارينيو يُلمح لرحيله عن الاتحاد ويُحدد ناديه الجديد

المواطن - محمد سمعه

ألمح البرازيلي رومارينيو، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، إلى رغبته في مغادرة العميد، كما حدد فريقه الجديد الذي يتمنى الانضمام له.

وأكد رومارينيو في تصريحات صحفية أنه يرغب في الانضمام لفريق كورينثيانز البرازيلي واللعب في بطولة “كوبا ليبرتادورس” في قارة أمريكا الجنوبية.

وأشار رومارينيو إلى رغبته في التتويج ببطولة كوبا ليبرتادورس مع نادي كورينثيانز بالفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، حقق رومارينيو أرقامًا مميزة مع العميد وذلك قبل نهاية عام 2020.

أرقام مميزة لـ رومارينيو مع الاتحاد قبل نهاية عام 2020:

وشارك رومارينيو في 33 مباراة مع الاتحاد، وسجل خلالها 17 هدفًا ومرر 3 تمريرات حاسمة في عام 2020.

سبب امتناع لاعبي العميد عن الإدلاء بأي تصريحات:

وفي وقت سابق، امتنع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، وذلك بعد الفوز على الباطن أمس الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن معظم لاعبي العميد امتنعوا عن الحديث الإعلامي بسبب التركيز في مباراة الشباب التي ستُقام في إياب نصف نهائي البطولة العربية في الرابع من يناير الجاري.

وكان العميد تعادل في لقاء الذهاب مع الشباب في الرياض بنتيجة هدفين لكل فريق، ويحتاج العميد للفوز أو التعادل السلبي أو التعادل بنتيجة هدف لكل فريق من أجل الوصول لنهائي البطولة العربية.

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