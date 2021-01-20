رونالدو وميسي يقودان تشكيل يويفا المثالي 2020

المواطن - مروة نبيل

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تألقهما مع يوفنتوس وبرشلونة ليتواجدا في التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لعام 2020.

رونالدو وميسي في فريق العام

وتُعتبر هذه هي المرة الـ15 التي يتواجد فيها كريستيانو رونالدو المتألق مع يوفنتوس الإيطالي في تشكيل يويفا المثالي، فيما تُعد هذه المرة الـ12 الذي يظهر فيها ميسي ضمن القائمة.

واختيرت التشكيلة المثالية التي ضمت لاعبين من 7 أندية، من قبل فريق التحرير التابع لـ”يويفا”، بناء على أداء اللاعبين في المسابقات المحلية والأوروبية بين يناير وديسمبر 2020.

تشكيل يويفا المثالي لعام 2020

وجاء تشكيل يويفا المثالي لعام 2020، كالتالي؛ كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، وخماسي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير وجوشوا كيميش والكندي ألفونسو ديفيس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما تواجد تياجو ألكانترا الذي بدأ منافسات عام 2020 مع بايرن ميونيخ، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في سبتمبر الماضي، وضمت القائمة من الريدز، فيرجيل فان دايك، نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

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